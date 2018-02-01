Лукашенко назначил своих уполномоченных представителей в двух областях

Александр Лукашенко назначил своих уполномоченных представителей в Витебской и Гомельской областях. Соответствующее распоряжение подписано 1 февраля, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу президента.

Владимир Андрейченко почти сорок лет проработал в Витебской области.

Представителем в Витебской области назначен председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, в Гомельской — руководитель аппарата Совета министров Александр Турчин.

Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский освобожден от выполнения обязанностей уполномоченного представителя в Витебской области.