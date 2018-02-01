Лукашенко назначил своих уполномоченных представителей в двух областях

/ Политика
Просмотров: 1351 Комментариев: 0

Александр Лукашенко назначил своих уполномоченных представителей в Витебской и Гомельской областях. Соответствующее распоряжение подписано 1 февраля, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу президента.

Владимир Андрейченко почти сорок лет проработал в Витебской области.

Представителем в Витебской области назначен председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, в Гомельской — руководитель аппарата Совета министров Александр Турчин.

Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский освобожден от выполнения обязанностей уполномоченного представителя в Витебской области.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: назначения уполномоченные представители президента Персона: Александр Лукашенко Владимир Андрейченко Александр Турчин Василий Матюшевский

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)
  • Мало губернатора, помощника президента,так еще представитель палаты представителей будут представлять президента в Витебской области. Круто!