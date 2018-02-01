В Лос-Анджелесе девочка в школе открыла стрельбу: один из раненых находится критическом состоянии
Очередное ЧП со стрельбой произошло в американской школе. На этот раз в новостные ленты попала одно из учебных заведений Лос-Анджелеса.
Фото pixabay.com
Как сообщается, 15-летний подросток был ранен в головы – он доставлен в госпиталь в критическом состоянии.
Также ранение, но не столь серьезное, получила 15-летняя школьница – у нее повреждена рука.
Кроме них еще несколько человек получили травмы и ссадины.
В местной полиции сообщили, что по подозрению в содеянном задержана одна из учениц школы.
Напомним, совсем недавно в результате нападения на школу в штате Кентукки двое подростков погибли, и пятеро получили серьезные ранения.
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