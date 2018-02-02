Груда металлолома. Под Солигорском в ДТП погибли отец и сын

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в четверг, 1 февраля в районе Второго рудоуправления, что под Солигорском.

Под Солигорском в ДТП погибли отец и сын

Под Солигорском в ДТП погибли отец и сын

Под Солигорском в ДТП погибли отец и сын

Под Солигорском в ДТП погибли отец и сын

Как сообщается, в 20:25 произошло столкновение «Шкоды-Октавиа» и грузовика. Очевидцы утверждают, что в момент аварии легковушка пересекала перекресток на разрешенный сигнал светофорав результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Солигорске.

В результате ДТП погибли отец и сын, которые возвращались в город с очередной рабочей смены — оба работали на Втором руднике.

Водитель погиб на месте, а пассажир скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.


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Тэги: ДТП Город: Солигорск

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