Груда металлолома. Под Солигорском в ДТП погибли отец и сын

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в четверг, 1 февраля в районе Второго рудоуправления, что под Солигорском.

Как сообщается, в 20:25 произошло столкновение «Шкоды-Октавиа» и грузовика. Очевидцы утверждают, что в момент аварии легковушка пересекала перекресток на разрешенный сигнал светофорав результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Солигорске.

В результате ДТП погибли отец и сын, которые возвращались в город с очередной рабочей смены — оба работали на Втором руднике.

Водитель погиб на месте, а пассажир скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.