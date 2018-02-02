Прорыв в медицине: китайские хирурги впервые в мире пересадили уши, напечатанные на 3D-принтере

Китайские ученые первыми в мире смогли вырастить лаборатории идеально подходящие пациентам уши и пересадить их. Известно, что новые уши получили пять детей.

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Сообщается, что дети (возраст — 6 и 9 лет) родились без одного уха (микротия — характеризуется врожденным недоразвитием ушной раковины или ее отсутствием).

Новые уши были созданы из клеток пациентов и биоразлагаемой модели, напечатанной на трехмерном принтере, пишет meddaily.ru.

В рамках последней работы ученые создавали модели ушей с пористой структурой. Далее производился забор хрящевых клеток (хондроцитов) из деформированных рудиментарных ушей пациентов.

Этими клетками, размноженными в лаборатории, наполняли модели ушей. На формирование нового уха уходило три месяца. После его пересаживали. При этом каркас модели разлагался.

По словам ученых, операции по пересадке прошли успешно. Теперь предстоит пятилетний период наблюдений.