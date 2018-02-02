Беларусь пока не будет использовать криптовалюты во внутреннем обороте

По словам премьер-министра Андрея Кобякова, Беларусь пока не рассматривает вопрос об использовании криптовалют во внутреннем обороте.

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На международном форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» 2 февраля в Алматы, он напомнил, что для урегулирования вопросов, связанных с использованием криптовалют, в Беларуси был принят декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», пишет БелаПАН.

«Мы не рассматриваем вопрос о том, чтобы допустить криптовалюты в нашем внутреннем обороте, такая задача не ставится, — отметил он. — Мы просто попытались урегулировать отношения по основным инструментам — технологии блокчейна, майнинга, использованию криптовалют. Но еще раз подчеркиваю — мы это делаем в рамках регуляторной площадки, то есть Парка высоких технологий. Естественно, если там будет что-то серьезное получаться, то мы будем решать, как это реализовывать и на своем внутреннем рынке».

Белорусский премьер призвал страны Евразийского экономического союза вместе работать в области цифровизации.

«Этот рынок трансграничен и глобален. Чтобы получить хороший синергетический эффект, я думаю, нам нужно двигаться вместе, построить отраслевые, межотраслевые системы», — подчеркнул он.

В работе форума принимают участие премьеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, представители официальных делегаций Азербайджана и Таджикистана, ряда крупных международных IT-компаний.