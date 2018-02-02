В Свердловской области сгорел дом детства Ельцина

26 января в селе Басмановское (Свердловская область) сгорел дом, в котором 1 февраля 1931 года родился первый президент РФ Борис Ельцин. Во время пожара взорвался газовый баллон, поэтому от строения остались только закопченные стены.

По предварительным данным, причиной пожара стало неисправное печное отопление», — сообщили URA.RU в МЧС.

Пожарные выяснили, что хозяева дома, где родился Ельцин, уехали в Тюмень. Уезжая, они попросили присмотреть за домом своего соседа Николая Шабунина. Шабунин с вечера поставил греться воду, чтобы кипяток поддерживал тепло в помещении. Иначе в мороз могли перемерзнуть трубы водопровода, из-за чего соседи остались бы без холодного водоснабжения.

Предположительно, неисправная печь, оставленная без присмотра, вызвала пожар. Когда сосед утром пришел проверить дом и открыл дверь, из помещения повалил дым. Он сразу же позвонил пожарным.

Отметим, существует стереотип, что Борис Ельцин родился в селе Бутка, однако это неверно. Будущий президент родился в Басмановском, что в 17 километрах от Бутки. Когда Борису было несколько месяцев, его родители переехали в Бутку.