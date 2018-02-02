UNIHELP запускает конкурс на лучшее вирусное видео

Международное благотворительное объединение UNIHELP объявляет конкурс на лучшее вирусное видео «Человек умеет помогать».

В проекте могут принять участие сценаристы, режиссеры, операторы и т.д. Возраст конкурсантов 18+. Количество человек в команде — от 2 до 4.

«Цель конкурса — напомнить еще раз: есть мы — UNIHELP. Организация, которая поможет объявить сбор на лечение больного ребенка и даст возможность реализовать желание помочь. За 15 лет нам удалось не только собрать деньги для более 300 подопечных, но и доказать — маленькой помощи не бывает. Чтобы поддержать, иногда достаточно сделать то, что нравится — снять видео, после которого кому-то захочется стать лучше. Не для себя. А для других. И может быть, это станет началом спасения чей-то «большой жизни», — отметила руководитель проектов по маркетингу благотворительного объединения UNIHELP Катерина Бриль.

Прием заявок и сценариев на сайте www.unihelp.by продлится до 25 февраля. Ко 2 марта будут объявлены отобранные сценарии, до 15 апреля продлятся съемки роликов, из которых к 20 апреля отберут финалистов конкурса. 21-22 апреля пройдет народное голосование.

Победители получат в награду профессиональное оборудование для видеосъемки. Награждение состоится 26 апреля.

12 лучших сценариев определят наставники: директор студии презентационного видео Promofilm Денис Курьян, художественный руководитель творческой мастерской «Территория кино» Александра Бутор, режиссер телевидения «Новый город» и руководитель детской студии «Персонаж» Леля Архипцева, продюсер медиа-продакшн GREEN MEDIA Антон Рыжченко, режиссер Митрий Семенов-Алейников, директор коммуникационного агентства Likemedia.by Яков Бута.

Наставники отберут по две команды, каждой из которой помогут снять свое вирусное видео. Из двух видео каждый наставник выберет одно и представит его для народного голосования.

Проект поддержала компания МТС. Мобильный оператор также выберет лучшую работу в отдельной номинации.

«Ровно год назад я даже подумать не могла, что существуют такие организации, как UNIHELP! Там работают обычные люди, которые так отзывчиво и просто могут помочь. И помощь доходит до адресатов — больных деток. А многие ведь и не знают, что можно перечислить деньги на счёт или позвонить на благотворительную линию... Поэтому очень важно, чтобы до людей дошла информация, что есть UNIHELP. И проведение конкурса в этом отношении — хорошая идея», — считает Анна Фомюк, мама подопечного благотворительного объединения UNIHELP.

Международное благотворительное общественное объединение UNIHELP основано 7 марта 2003 года. За 15 лет UNIHELP оказало поддержку 100 детским социальным учреждениям. В рамках программы помощи тяжелобольным детям, которая стартовала в 2013 году, были собраны деньги для 329 детей на сумму 4 177 044 долларов.