Помогите трехлетнему Данику Карповичу услышать жизнь

У трехлетнего Даника Карповича синдром Гольденхара — это наследственное заболевание, при котором чаще всего ярко выражена односторонняя гипоплазия лица, аномальные ушные раковины, веки, зубы, позвоночник и т.д.

На тот момент Ольге, маме Даника, было 20 лет, а ее мужу Андрею — 23. Узнали молодые родители об особенностях их сына только во время родов.

Выписали Даника домой только через полтора месяца. Пять месяцев родители по очереди кормили сына через зонд: из-за недоразвития челюсти и расщелины кушать сам он не мог. Потом учили Даника пить из бутылочки, даже соски самодельные делали.

Первой целью, которую поставили перед собой Ольга и Андрей, было избавиться от расщелины нёба. И это оказалось непросто. Возникли проблемы с интубированием при наркозе из-за короткой шеи Даника. Операцию получилось сделать только с третьего раза.

Даник развивается не хуже здоровых деток: в два года уже знал все буквы алфавита и цвета. Умеет считает, любит петь и танцевать. Сейчас мальчик ходит в обычный садик со здоровыми детками и совершенно не комплексует.

«Мне так хочется обрести надежду, что наконец смогу сказать на ушко сыну: «Спокойной ночи», — говорит мама Даниила.

Бесконечные поиски привели родителей Даниила к врачам, которые готовы восстановить ушные раковины с помощью специального материала «медпор» и имплантировать слуховой аппарат. Нужно провести две операции с разницей в полгода. Но молодым родителям самим нужную сумму, а это 102 425 долларов, не собрать.

«Просить помощи труднее, чем помогать. Мы знаем, что наш сын навсегда останется особенным ребенком, но мы должны сделать все возможное, чтобы ему помочь», — говорит папа Даника.

В наших силах облегчить Данику жизнь. Совершить пожертвование можно на сайте unihelp.by или воспользовавшись одним из следующих способов.