Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности Беларуси

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Указом президента №49 от 1 февраля 2018 года обновлен состав Совета безопасности Беларуси. Документ опубликован сегодня, 3 февраля, на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, в состав Совета безопасности Беларуси включены глава Администрации президента Наталья Кочанова, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. Из состава Совбеза исключены Александр Косинец, Сергей Гурулев, Леонид Мальцев.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.


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Тэги: назначения состав Совета безопасности Персона: Александр Лукашенко Наталья Кочанова Олег Двигалев Анатолий Лаппо Александр Косинец Сергей Гурулев Леонид Мальцев

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