Глава Минтруда: Беларусь стоит перед новым витком демографических вызовов

В связи со сложившейся неблагоприятной демографической обстановкой в Беларуси ожидать прироста рождаемости довольно сложно, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на коллегии ведомства.

По словам Костевич, уровень рождаемости в стране снизился в связи с уменьшением количества женщин репродуктивного возраста. В прошлом году он достиг исторического минимума с 1991 года. По сравнению с 2016 годом, в прошлом году родилось на 15 тысяч детей меньше, сообщает БелаПАН.

«Демографическая ситуация в стране складывается достаточно сложно, — сказала министр. — Численность населения на 1 января 2018 года составляла 9 млн 492 тысячи человек и сократилось на 12,8 тысячи человек. Фактически мы стоим перед новым витком демографических вызовов, сложившихся в неблагоприятной возрастной структуре населения, увеличения естественной убыли населения и в целом сокращения его численности».

Между тем, подчеркнула Костевич, «наша задача обеспечить к 2020 году стабилизацию численности населения на уровне 9,5 млн человек и выйти на суммарный коэффициент рождаемости в 1,75».