В Могилеве жильцы домов по Пушкинскому проспекту продолжают бороться против намерения властей уплотнить застройку

В Могилеве жильцы домов № 55, 57 и 57а по Пушкинскому проспекту собрали 193 подписи против строительства в их дворе нового жилого дома.

Как сообщалось, 18 декабря 2017 года около 100 жильцов вышеуказанных домов в коллективном обращении к Могилевскому горисполкому выступили против уплотнения застройки, требуя сделать в их дворе современную детскую и спортивную площадки.

9 января 2018 года при рассмотрении обращения с выездом на место представителей власти жильцы заявили, что не согласны со строительством в их дворе нового пятиэтажного жилого дома на 25 квартир.

Как заявил БелаПАН после встречи главный архитектор Могилева Владимир Скачек, вероятно, городские власти пойдут навстречу жителям. «Руководство горисполкома поручило повторно всесторонне изучить данную проблему. О результатах дополнительного рассмотрения вы будете проинформированы до 1 марта 2018 года», — говорится в ответе жителям, подписанным заместителем председателя Могилевского горисполкома Александром Вераксо.

«Главная задача власти — забота о простом человеке! — звучит приятно, но вот с реализацией — проблемы. Примером антизаботы служит наша сегодняшняя проблема, порожденная незаконным решением чиновников горисполкома уплотнить наш двор. Очевидно, что для горе-исполкомовцев никто из нас не попадает в категорию «простой человек». Предметом их заботы являются какие-то особенные жители, для которых запланирован элитный дом в нашем дворе», — говорится в обращении жильцов, которое они намерены направить в Администрацию президента.

«Мы крайне возмущены цинизмом чиновников горисполкома, решивших превратить терпимую убогость нашего двора в сплошной ужас! Мы крайне возмущены цинизмом чиновников, увлеченных необузданной тратой бюджетных денег на объекты тщеславия — памятники себе любимым: на «потемкинскую» лестницу, туши львов, арку, ежегодную замену плитки перед своими зданиями, а в наши дворы ни зайти, ни проехать!» — говорится в документе.

В настоящее время в Могилеве возводится огромная лестница с каскадами фонтанов с площади Орджоникидзе в парк Подниколье, строится парадная арка «созидателям Могилева» на выезде из города в сторону Минска, ранее были установлены четыре большие бронзовые фигуры львов по обеим сторонам моста Яшина через Днепр.

Жильцы требуют отменить решение горисполкома о строительстве дома в их дворе, оборудовать его площадкой закрытого типа для сбора мусора, детской игровой площадкой, создать парковое пространство, отремонтировать дорожное покрытие и обозначить места парковок.

«Главное, чтобы было отменено решение об уплотнении и наш двор попал в программу благоустройства. Созданный жильцами небольшой штаб на цифре 193 закончил этап сбора подписей. На следующей неделе я отнесу копии в облисполком, Комитет госконтроля, а оригиналы отправлю в Администрацию президента. Надеемся, что наша озабоченность будет понята и услышана», — заявил БелаПАН один из жильцов, общественный активист Валадар Цурпанов.

По его словам, он также обратился к депутатам Палаты представителей, облсовета и горсовета по поводу данной проблемы.