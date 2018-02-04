В Могилеве жильцы домов по Пушкинскому проспекту продолжают бороться против намерения властей уплотнить застройку

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В Могилеве жильцы домов № 55, 57 и 57а по Пушкинскому проспекту собрали 193 подписи против строительства в их дворе нового жилого дома.

Как сообщалось, 18 декабря 2017 года около 100 жильцов вышеуказанных домов в коллективном обращении к Могилевскому горисполкому выступили против уплотнения застройки, требуя сделать в их дворе современную детскую и спортивную площадки.

9 января 2018 года при рассмотрении обращения с выездом на место представителей власти жильцы заявили, что не согласны со строительством в их дворе нового пятиэтажного жилого дома на 25 квартир.


«Нам нужна нормальная детская площадка, а не новый дом во дворе»

Как заявил БелаПАН после встречи главный архитектор Могилева Владимир Скачек, вероятно, городские власти пойдут навстречу жителям. «Руководство горисполкома поручило повторно всесторонне изучить данную проблему. О результатах дополнительного рассмотрения вы будете проинформированы до 1 марта 2018 года», — говорится в ответе жителям, подписанным заместителем председателя Могилевского горисполкома Александром Вераксо.

«Главная задача власти — забота о простом человеке! — звучит приятно, но вот с реализацией — проблемы. Примером антизаботы служит наша сегодняшняя проблема, порожденная незаконным решением чиновников горисполкома уплотнить наш двор. Очевидно, что для горе-исполкомовцев никто из нас не попадает в категорию «простой человек». Предметом их заботы являются какие-то особенные жители, для которых запланирован элитный дом в нашем дворе», — говорится в обращении жильцов, которое они намерены направить в Администрацию президента.

«Мы крайне возмущены цинизмом чиновников горисполкома, решивших превратить терпимую убогость нашего двора в сплошной ужас! Мы крайне возмущены цинизмом чиновников, увлеченных необузданной тратой бюджетных денег на объекты тщеславия — памятники себе любимым: на «потемкинскую» лестницу, туши львов, арку, ежегодную замену плитки перед своими зданиями, а в наши дворы ни зайти, ни проехать!» — говорится в документе.

В настоящее время в Могилеве возводится огромная лестница с каскадами фонтанов с площади Орджоникидзе в парк Подниколье, строится парадная арка «созидателям Могилева» на выезде из города в сторону Минска, ранее были установлены четыре большие бронзовые фигуры львов по обеим сторонам моста Яшина через Днепр.

Жильцы требуют отменить решение горисполкома о строительстве дома в их дворе, оборудовать его площадкой закрытого типа для сбора мусора, детской игровой площадкой, создать парковое пространство, отремонтировать дорожное покрытие и обозначить места парковок.

«Главное, чтобы было отменено решение об уплотнении и наш двор попал в программу благоустройства. Созданный жильцами небольшой штаб на цифре 193 закончил этап сбора подписей. На следующей неделе я отнесу копии в облисполком, Комитет госконтроля, а оригиналы отправлю в Администрацию президента. Надеемся, что наша озабоченность будет понята и услышана», — заявил БелаПАН один из жильцов, общественный активист Валадар Цурпанов.

По его словам, он также обратился к депутатам Палаты представителей, облсовета и горсовета по поводу данной проблемы.

 


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Тэги: уплотнение застройки Персона: Владимир Скачек Александр Вераксо Валадар Цурпанов Город: Могилев

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