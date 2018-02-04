БАТЭ подписал сербского защитника Александра Филиповича

В борисовский БАТЭ перешел 23-летний сербский защитник Александр Филипович.

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В Суперлиге чемпионата Сербии Филипович играл за «Ягодину» (78 матчей, 2 гола) и белградский «Вождовац» (46 матчей, 4 гола). Является чемпионом Европы 2013 года в составе юниорской сборной Сербии. Подписал контракт с английским «Фулхэмом», но не играл за этот клуб, так как не получил рабочую визу.

Сейчас Филипович находится в составе БАТЭ на сборе в турецком Белеке и уже сыграл за свой новый клуб в спарринге против чешского клуба «Фастав», который завершился победой борисовчан — 3:2.

«Счастлив, что оказался в таком большом клубе. Знаю, что БАТЭ всегда ставит перед собой максимальные задачи — у меня такие же амбиции. Надеюсь, наше сотрудничество получится успешным. Пока же просто чувствую, что сделал правильный выбор. Это для меня большой шаг вперед», — сказал Филипович в интервью клубной пресс-службе.

В составе БАТЭ Филипович стал третьим сербом. За клуб также выступают защитник Неманья Милунович и полузащитник Мирко Иванич. Вместе с Иваничем новобранец БАТЭ играл в составе молодежной сборной Сербии.

На турецком сборе Филипович живет в одном номере с еще одним легионером — хорватским защитником Юрицей Булятом.