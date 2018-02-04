Из-за сильного снегопада в Гомеле введен план «Погода»

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План «Погода» введен в Гомельской области из-за сильного снегопада.

По данным синоптиков, сегодня преимущественно по юго-восточной половине страны ожидается мокрый снег, метель. По Гомельской, Могилевской и по востоку Брестской областей прогнозировались продолжительные сильные осадки.

«Поднимают весь личный состав. Сотрудники Госавтоинспекции будут обеспечивать безопасные условия движения, а также при необходимости оказывать помощь участникам дорожного движения», — сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

 


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Тэги: погода снегопад Город: Гомель

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