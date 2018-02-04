Мать и дочь погибли на пожаре в дачном доме в Осиповичском районе

Два человека погибли на пожаре, который произошел в ночь на 4 февраля в деревне Копча Осиповичского района.

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Сигнал спасателям поступил в 04:08. Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие обрушились. Хозяин дома находился на улице, он сообщил спасателям, что в доме были люди — его дочь (1988 г.р.) и внучка (2009 г.р.). К сожалению, они были обнаружены погибшими.

Мужчина сам живет в Бобруйске, а здание в Копче использует как дачу.

На месте пожара работают эксперты Госкомитета судебных экспертиз и следователи УСК по Могилевской области. Им предстоит установить причины пожара и гибели людей.

Хозяина дома пока не опрашивали, он находится в состоянии стресса из-за смерти дочери и внучки, сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.