МОК не пускает на Игры в Пхёнчхане 15 оправданных российских спортсменов
Международный олимпийский комитет принял решение не приглашать на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане 15 из 28 россиян, оправданных ранее Спортивным арбитражным судом.
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В МОК заявили, что после проверки в отношении спортсменов возникли подозрения в применении запрещенных препаратов.
Комиссия Дениса Освальда, занимавшая перепроверкой допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, не нашла достаточно доказательств вины россиян, так как ей не предоставили необходимые материалы, пояснили в комитете.
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