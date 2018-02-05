МОК не пускает на Игры в Пхёнчхане 15 оправданных российских спортсменов

Международный олимпийский комитет принял решение не приглашать на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане 15 из 28 россиян, оправданных ранее Спортивным арбитражным судом.

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В МОК заявили, что после проверки в отношении спортсменов возникли подозрения в применении запрещенных препаратов.

Комиссия Дениса Освальда, занимавшая перепроверкой допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, не нашла достаточно доказательств вины россиян, так как ей не предоставили необходимые материалы, пояснили в комитете.