На ремонт суда в Пинске потратили полтора миллиона долларов

Здание, где размещается суд Пинска и Пинского района, открыли после ремонта. Во время торжественной церемонии озвучили траты — 3 млн рублей, сообщает media-polesye.by.

Строение возвели около 30 лет назад. Это его первый ремонт. Работы проводили с мая прошлого года. Судебные дела временно рассматривали в административном здании трикотажной фабрики «Полесье».

Помещения суда оснастили новой электронной техникой и системами видеонаблюдения, оборудовали специальную кабину из пуленепробиваемых стекол и приемник для автозаков.

Подобный ремонт зданий суда — первый в Брестской области. На очереди — Барановичи, Береза и Брест.