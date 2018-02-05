На Мюнхенскую конференцию в этом году приедут более 20 глав государств

16-18 февраля в столице Баварии пройдет очередная международная Мюнхенская конференция по безопасности. Организаторы ожидают участие в ней более 20 глав государств и правительств, около 40 министров обороны и столько же глав внешнеполитических ведомств.

США в этом году будут представлять министр обороны Джеймс Мэттис, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен и советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Рэймонд Макмастер. Кроме того, согласие участвовать в конференции дали 12 сенаторов, бывший вице-президент Джо Байден и экс-госсекретарь Джон Керри.

Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Впервые на форуме ожидают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

ЕС представят глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и несколько еврокомиссаров, из Великобритании прибудет премьер-министр Тереза Мэй.

Откроют форум министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и ее французская коллега Флоранс Парли, пишет DW.