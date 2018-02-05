Нацбанк предупреждает: неоправданный рост зарплат приведет к инфляции

Национальный банк Беларуси предупреждает, что необоснованный рост заработных плат может оказать давление на инфляционные процессы в стране.

Регулятор напоминает, что в 2017 году в Беларуси наблюдался рост экономической активности.

«Основой экономического роста служит увеличение потребительских расходов на фоне восстановления доходов населения и расширения потребительского кредитования», — отмечает Нацбанк.

Положительная динамика ВВП в 2017 году «была главным образом обеспечена увеличением внутреннего спроса», пишет БелаПАН.

«Активизация экономического роста отмечается во втором полугодии 2017 года, что связано в первую очередь с увеличением расходов на конечное потребление домашних хозяйств на фоне роста заработных плат и потребительского кредитования», — обращает внимание Нацбанк.

При этом регулятор напоминает, что в течение прошлого года отмечалось постепенное ускорение роста реальной заработной платы.

«Во второй половине года темпы ее роста складывались на более высоком уровне по сравнению с производительностью труда. Сохранение опережающих темпов роста заработной платы может способствовать формированию давления на инфляционные процессы в будущем», — подчеркивает Нацбанк.

По данным официальной статистики, средняя зарплата за декабрь 2017 года в Беларуси составила 995,3 рубля и увеличилась по сравнению с декабрем 2016-го на 24,2%. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года декабрьская зарплата выросла на 18,9%.