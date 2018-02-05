В 2017 году Министерство информации вынесло 17 письменных предупреждений

Министерством информации в 2017 году вынесено 17 письменных предупреждений 7 средствам массовой информации и 7 информационным ресурсам (одному — дважды, одному — трижды). В 2016 году было вынесено 16 письменных предупреждений: 8 — средствам массовой информации, 8 — информационным ресурсам.

Об этом 5 февраля сообщил министр информации Александр Карлюкевич на коллегии ведомства. По его словам, если СМИ работают на консолидацию общества, то претензий к ним быть не может, сообщает БЕЛТА.

«Все споры, весь градус выяснения отношений в части достоверности излагаемой информации переходят в пространство деятельности интернет-ресурсов. Никому не ставится задача закрыть, лишить доступа и прочее. Все действия связаны с законодательной оценкой содержательной части тех или иных публикаций. Если разные, как государственные, так и общественные, институты не нарушают закон, работают на консолидацию общества в достижении здоровых социально-экономических и общественно-политических задач, то претензий к ним быть не может», — сказал Карлюкевич.

Он отметил, что в прошлом году наблюдалась тенденция роста количества письменных предупреждений, которые Мининформ вынес на основании решений судов о признании опубликованной информации не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство или деловую репутацию физических лиц либо деловую репутацию юридических лиц. Из общего числа письменных предупреждений пять было вынесено именно по этим основаниям.

Если в прошлые годы большое количество письменных предупреждений выносилось средствам массовой информации за несоблюдение требований законодательства о выходных сведениях, то в 2017 году такие нарушения установлены только в двух случаях.

С 1 июля 2017 года вступили в действие требования законодательства о присвоении знака возрастной категории продукции средств массовой информации. Трем СМИ были вынесены письменные предупреждения за нарушение требований законодательства и отсутствие такого знака.

В 2017 году было принято 67 приказов об ограничении доступа в отношении 166 ресурсов и составных частей (на 76 ресурсах и составных частях ресурсов размещались экстремистские материалы, на 69 ресурсах — ненадлежащая реклама, на 17 — информация о реализации наркотических средств, на 2 ресурсах — пропаганда порнографии, на 1 ресурсе — информация, которая может причинить вред национальным интересам, на 1 ресурсе — нецензурные выражения).

Всего с 1 января 2015 года по 1 января 2018 года ведомством приняты решения об ограничении доступа к 533 информресурсам и составным частям ресурсов. На 57 размещалась информация о реализации наркотических средств, на 3 — табуированная лексика, на 88 — ненадлежащая реклама, на 5 — пропаганда порнографии, на 2 — информация, которая может нанести вред национальным интересам, на 378 — экстремистские материалы.

В 2017 году в республиканский список экстремистских материалов включено 196 материалов на основании 37 решений судов. Всего с 2008 года в этот список включен 461 экстремистский материал.