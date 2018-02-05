Житель Орши поджег двери игрового клуба

Пострадал оршанский игровой клуб «Вегас», сообщил tut.by со ссылкой на официальную представительницу областного управления Госкомитета судебных экспертиз Анну Барышникову. Мотив поджигателя устанавливают следователи.

«На месте происшествия и дома у подозреваемого эксперты изъяли образцы легковоспламеняющейся жидкости. Эти образцы, а также одежду мужчины, на которой имелись следы от горючей жидкости, направили на экспертизу», — рассказала Барышникова.

Подозреваемого нашли по записям камер видеонаблюдения. СК возбудил уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества.