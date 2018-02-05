90-летний пенсионер ушел в лес за дровами, потерялся и едва не замерз

Экстренные службы Брестского района были подняты по тревоге после сообщения об исчезнувшем в лесу 90-летнем жителе деревни Рогозы.

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В милицию за помощью обратилась внучка престарелого сельчанина, которая рассказала, что ее дед утром ушел в лес за дровами и пропал, отметили в пресс-службе милиции области.

Как сообщил участковый Брестского РОВД Николай Костючик, на поиски были направлены пограничники, сотрудники МЧС…

По его словам, сельчанин знает окрестный лес как свои пять пальцев, однако, видимо, в силу возраста, умудрился заблудиться.

К счастью, все обошлось: Костючику удалось обнаружить пенсионера в шести километрах от его дома.

Сельчанина оперативно доставили в местную больницу, где после осмотра медиками он был отпущен домой.