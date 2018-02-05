В Слониме байкер после ДТП бросил раненого приятеля

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, четвертого февраля в Слониме.

В Слониме байкер после ДТП бросил раненого приятеля

Фото pixabay.com

Двое парней, несмотря на неблагоприятные погодные условия, решили прокатиться на мотоцикле. Эта поездка едва не стоила одному из них жизни.

Как сообщили в УГАИ Гродненской области, 21-летний владелец «Кавасаки» подвозил своего 18-летнего приятеля. На одном из участков дороги мотоцикл повело в левую сторону, где он на тротуаре врезался в осветительный столб.

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«После наезда на столб виновник ДТП оставил пассажира на месте, а сам его покинул. Докатил мотоцикл до своего дома и поставил в гараж», — отметили в ГАИ.

Он сообщил отцу о случившемся, после чего родитель поехал на место ДТП и на такси отвез раненого в больницу.

Медики сообщили в милицию о доставлении к ним тяжело травмированного юноши, после чего сотрудники ГАИ, проведя оперативно-розыскные мероприятия установили виновника ДТП.

В настоящее время в отношении водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело.


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Тэги: ГАИ ДТП мотоциклист Город: Слоним

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