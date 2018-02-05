В Слониме байкер после ДТП бросил раненого приятеля

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, четвертого февраля в Слониме.

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Двое парней, несмотря на неблагоприятные погодные условия, решили прокатиться на мотоцикле. Эта поездка едва не стоила одному из них жизни.

Как сообщили в УГАИ Гродненской области, 21-летний владелец «Кавасаки» подвозил своего 18-летнего приятеля. На одном из участков дороги мотоцикл повело в левую сторону, где он на тротуаре врезался в осветительный столб.

«После наезда на столб виновник ДТП оставил пассажира на месте, а сам его покинул. Докатил мотоцикл до своего дома и поставил в гараж», — отметили в ГАИ.

Он сообщил отцу о случившемся, после чего родитель поехал на место ДТП и на такси отвез раненого в больницу.

Медики сообщили в милицию о доставлении к ним тяжело травмированного юноши, после чего сотрудники ГАИ, проведя оперативно-розыскные мероприятия установили виновника ДТП.

В настоящее время в отношении водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело.