Прах Магдалены Радзивилл перезахоронят в минском костеле

Это произойдет 17 февраля в Троицком костеле на Золотой Горке, сообщает официальный портал Римско-католической церкви в Беларуси.

По информации catholic.by, вечером 16 февраля урну с прахом Магдалены Радзивилл выставят для церемонии прощания в костеле Пресвятой Троицы. 17 февраля в 10.00 состоится погребальная церемония, которую возглавит вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий. Урну с прахом меценатки перезахоронят в левой части костела, там же будет установлена памятная табличка и барельеф в ее честь.

Ожидается, что на церемонию приедут представители семьи Радзивиллов, в том числе правнучка княгини Марилена Замойская.

О своем желании упокоиться в Беларуси Магдалена Радзивилл упомянула в завещании. Княгиня умерла 6 января 1945 года в швейцарском Фрибурге, где и была похоронена. Спустя 72 года желание покойной исполнил вице-президент Ассоциации белорусов Швейцарии Александр Сапега — доверенное лицо семьи Радзивиллов. В июле 2017 года он приехал в Минск на VII съезд белорусов мира и привез с собой прах княгини.

Мария Магдалена Радзивилл родилась 8 июля 1861 года в Варшаве в семье графа Яна Казимира Завиши-Кежгайло великолитовского герба «Лебедь» и правнучки короля Речи Посполитой Станислава Августа Марии Квилецкой. Детство Магдалены прошло в родовых имениях недалеко от Минска. В 1906 году она вышла замуж за капитана резерва 52-го драгунского полка армии Российской империи Вацлава Николая Радзивилла.

Магдалена Радзивилл финансировала общества трезвости, госпитали, издательство «Загляне сонца і ў наша аконца», Белорусское издательское общество, благодаря ее поддержке вышли книги Максима Богдановича, Констанции Буйло и других авторов. В Кухтичах, Узде и Каменце она открыла белорусскоязычные школы. Также известно, что меценатка платила стипендию белорусским студентам в Петербурге и финансово поддерживала местную белорусскую библиотеку. В 1917 году она пожертвовала свое бриллиантовое колье на основание белорусской греко-католической коллегии в Риме, спустя семь лет передала деньги в собственность отцам-марианам в Друе.

С конца 1918 года меценатка жила в эмиграции — в Польше, Литве, Германии и Швейцарии.