Фотофакт. Шорты от насильников стали хитом продаж в Германии

Первая партия инновационных шортиков с сигнальной кнопкой и миниатюрным замком разлетелась как горячие пирожки, сообщает.

Модельер Сандра Сейлз из германского города Оберхаузен чуть не стала жертвой насильников во время утренней пробежки. По счастью, девушку спасли случайные и неравнодушные прохожие. Но Сандра навсегда запомнила ужас, охвативший ее в то злополучное утро, вот и решила создать специальные защитные шорты, чтобы в них женщины могли чувствовать себя в безопасности.

Новинка изготовлена из особо прочного материала. Завязки на талии снабжены кодовым замком. При попытке постороннего стянуть шорты срабатывает специальный датчик. Он-то и должен отпугнуть насильников.

Обходится эта деталь женского туалета из категории safe недешево — 149 евро, сообщает портал bloknot.ru со ссылкой на Voiceofeurope.com, однако, товар пользуется повышенным спросом. Шортики даже вызвали ажиотаж среди женщин, и производителям пришлось увеличить их выпуск. При этом заказы поступают не только от граждан ФРГ, но и из других европейских стран.

Случаи нападения и изнасилований в ФРГ в последнее время участились. Жители страны связывают это с огромным количеством мигрантов. Представительницы прекрасного пола даже запустили флешмоб против мигрантов, считая, что власти всячески попустительствует приезжим.