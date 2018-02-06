В Гродно выпустили паспорт безвизового туриста

Гродненское областное управление спорта и туризма презентовало «Паспорт туриста». Стилизованные под настоящие паспорта 30-страничные буклеты выпущены на английском, польском и русском языках. На обложке — герб Гродненской области.

В паспорте туристы смогут найти полезную информацию о гостиницах, агроусадьбах, апартаментах и хостелах, объектах активного отдыха, отдыха с детьми и оздоровительного туризма. Также в паспорте собрана информация о достопримечательностях, кафе, ресторанах и магазинах.

С начала года правом без визы посетить территорию парка «Августовский канал», куда входит Гродно и Гродненский район, воспользовались почти 2,5 тысячи иностранцев. Популярным направлением областной центр и окрестности остаются у жителей Литвы и Польши, также среди лидеров гости из Латвии и Германии. Всего безвизовыми туристами стали граждане 28 стран, отмечает «Блог s13».