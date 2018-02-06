Исторический рекорд: индекс Dow Jones обвалился

В понедельник, 5 февраля, фондовый рынок США продемонстрировал рекордное падение индексов.

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Так, в частности, промышленный индекс Dow Jones потерял за день 1200 пунктов. К завершению торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже он замер на отметке 24 345,75 пункта (минус 4,6%), пишет РБК.

Понес потери и индекс S&P 500 (минус 4%) — 2 648,94.

Падение на фондовом рынке США началось в минувшую пятницу. Инвесторы стали выказывать беспокойство относительно перспектив роста инфляции и процентных ставок.