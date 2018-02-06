В минской Степянке снесут бывший Дом офицеров

Руководитель Партизанского района Павел Караневич озвучил планы по сносу объектов, передает minsknews.by.

Чиновник рассказал, что в этом году власти снесут бывший Дом офицеров на улице Карвата. Его построили в 1950-х годах вместе с казармами, школой, домами для военных зенитно-ракетной части. Здание находится в аварийном состоянии.

Также снесут два заброшенных жилых дома на Геологической улице. Они принадлежат КУП «Минские городские общежития».

Работы проведут сотрудники УКС Заводского района.