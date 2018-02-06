Семейная пара из Гомеля украла платежный терминал

Оперативниками уголовного розыска Советского РОВД Гомеля раскрыта кража платежного терминала «QIWI», предназначенного для приема платежей от населения. Как отмечается, на момент кражи в устройстве было 1250 рублей.

По словам официального представителя УВД Гомельской области Игоря Гришкевича, в ночь на 29 января с одного из терминалов, находящегося на стене магазина «Клавдия» по проезду Студенческому, пропал сигнал сим-карты.

«Первоначально этому не придали значения, подумали первым делом на технический сбой. Однако уже в восемь утра стало известно, что терминал просто вырвали из стены», — отметил Гришкевич.

По словам начальника уголовного розыска Советского РОВД майора Алексея Нешитого, в ночь на пятое февраля неизвестные снова попытались совершить кражу терминала со стены магазина «Брусничка» по улице Давыдовской: злоумышленники успели его только демонтировать, как были задержаны.

Фото УВД Гомельской области

Дерзкое преступление совершили супруги (25-летний муж и 24-летняя жена). Она, кстати, находилась в отпуске по уходу за малолетним ребенком. Вообще же в семье двое детей, пяти и двух лет.

При обыске их квартиры нашли развороченный первый похищенный терминал. Была изъята и часть неиспользованной наличности.