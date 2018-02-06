Биржа: доллар и евро выросли на торгах 6 февраля

Сегодняшние (шестого февраля) торги на БВФБ завершились ростом курсов доллара и евро и значительным ослаблением российского рубля.

Так, американская валюта выросла на 0,0086 пункта (0,43%) — 1,9894 белорусского рубля, а европейская на 0,0001 пункта — 2,4666 белорусского рубля.

В свою очередь российская валюта потеряла сразу 0,0202 пункта (0,58%) — 3,4803 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги на БВФБ пройдут в среду, седьмого февраля.