СК продлил сроки по делу о гибели рядового Коржича

Глава Следственного комитета Иван Носкевич сообщил сегодня в Бресте, что сроки расследования по делу гибели рядового Александра Коржича.

Фото из соцсети

По его словам, в ходе расследования этого дела был выявлен ряд иных фактов неуставных взаимоотношений не только в части в Печах, но и в других подразделениях.

Он отметил, что молодые военнослужащие и те, которые отслужили определенный срок, начали давать показания относительно событий годичной, двухгодичной давности, утверждая, что и они являлись объектами насилия со стороны сослуживцев.

«Для того чтобы дополнительно проверить все факты, которыми мы располагаем в настоящий момент, потребовалось время. Мы не готовы в ближайшие дни закончить расследование по этому делу», — приводит БЕЛТА слова Носкевича.

Поэтому в СК было принято решение продлить сроки расследования.

Руководитель Следственного комитета пообещал, что общество обязательно проинформируют об итогах расследования.

21-летнего рядового Коржича нашли висящим в петле со связанными ногами и надетой на голову майкой 3 октября в подвале медроты. 5 октября в качестве первоначальной версии следствие назвало суицид, но родственники с этим не согласились и заявили о насильственном характере смерти.