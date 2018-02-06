Россияне выявили опасные бактерии и антибиотики в продукции еще двух белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) выявила следы антибиотиков и вредные бактерии в продукции двух белорусских предприятий, сообщает БелаПАН со ссылкой на сообщение Россельхознадзора.

Фото: farmsouz.ru

По данным российской службы, продукция белорусских компаний «ЭкспортАльфа Групп» и «Ошмянский мясокомбинат», поступающая в Россию, не соответствует нормам и требованиям Евразийского экономического союза.

Как сообщает Россельхознадзор, в говядине, производимой компанией «ЭкспортАльфа Групп», выявлено наличие бактерии Listeria monosytogenes, которая способна вызывать заболевания у животных и человека. По этой причине российская служба ввела с 7 февраля временные ограничения на поставки в Россию говядины, производимой на этом предприятии.

Помимо этого, ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении Ошмянского мясокомбината в связи с выявлением в его продукции наличия остатков антибиотиков тетрациклиновой группы.

Как сообщает Россельхознадзор, 5 февраля в Москве при участии посольства Беларуси в России состоялась рабочая встреча руководителя российской службы Сергея Данкверта с директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иваном Смильгинем.

В сообщении российского ведомства говорится, что на встрече обсуждались перспективы реализации плана мероприятий «по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2018 год».

Следует отметить, что в 2017 году Россельхознадзор неоднократно ограничивал поставки белорусской сельскохозяйственной продукции на российский рынок.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в декабре 2017 года сообщило журналистам, что под санкциями Россельхознадзора находятся 54 белорусские компании. Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов при этом отмечал, что часто претензии, предъявляемые Россельхознадзором к белорусским компаниям, «бывают несправедливыми».

По оценкам Минсельхозпрода, из-за санкций Россельхознадзора в 2017 году Беларусь недопоставила в Россию продукции на сотни миллионов долларов.