Жители Бреста добиваются от властей встречи для обсуждения строительства аккумуляторного завода

В Брестский облисполком направлено предложение о проведении встречи с жителями Бреста по поводу строительства аккумуляторного завода.

Строительная площадка возводимого на китайские инвестиции аккумуляторного завода. Фото: biaroza.1reg.by

Под обращением подписались 42 человека, сообщил БелаПАН инициатор проведения такой встречи общественный активист, кандидат в депутаты областного совета и Брестского горсовета Виталий Казак.

По его словам, подписи под данным документом были собраны в ходе совместных агитационных митингов с кандидатом в депутаты областного совета и Брестского горсовета Людмилой Денисенко — председателем городской организации Белорусской партии левых «Справедливый мир».

Коллективное обращение 5 февраля направлено на имя председателя облисполкома Анатолия Лиса. «Встречу с участием руководства области и города, представителями завода предлагается провести 10 февраля в брестском спортивном комплексе «Виктория», куда может прийти до 4 тысяч человек, — дополнил Казак. — Я думаю, это самое подходящее место для такой встречи, так как очень многие жители областного центра считают: общественные обсуждения по этому заводу не были проведены должным образом, а завод, который уже начали строить под Брестом, угрожает их здоровью. На этой встрече мы также хотим поднять вопрос о создании при облисполкоме и горисполкоме общественных советов, чтобы подобных ситуаций, как с этим заводом, не было».

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

6 января в Бресте начался сбор подписей за приостановление строительства аккумуляторного завода. По данным на 5 февраля, за это уже подписались более 28 тыс. человек.

Напомним, что ранее правозащитник Роман Кисляк предлагал Брестскому горисполкому провести встречу с жителями по поводу строительства аккумуляторного завода. Необходимость встречи он аргументировал тем, что начатым возведением завода возмущены не только жители Брестского района, но и областного центра.

Горисполком не поддержал предложение, ответив, что вопрос строительства завода находится в компетенции СЭЗ «Брест» и Брестского райисполкома и в соответствии с законом «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» правозащитник вправе подать заявку на проведение такой встречи.