Минчанин снимал в Барановичах жилье и крал имущество

Преступник арендовывал у пенсионеров комнаты и обворовывал их, сообщает intex-press.by со ссылкой на Татьяну Сивицкую из комитета судебных экспертиз.

Минчанин находил пожилых людей, готовых без документов сдать ему жилье. В основном он крал деньги и компьютерную технику, которую продавал. Милиционеры установили три таких случая.

Вора нашли благодаря обнаруженным отпечаткам пальцев. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Минска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.