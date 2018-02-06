Минчанин снимал в Барановичах жилье и крал имущество

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Преступник арендовывал у пенсионеров комнаты и обворовывал их, сообщает intex-press.by со ссылкой на Татьяну Сивицкую из комитета судебных экспертиз.

Минчанин находил пожилых людей, готовых без документов сдать ему жилье. В основном он крал деньги и компьютерную технику, которую продавал. Милиционеры установили три таких случая.

Вора нашли благодаря обнаруженным отпечаткам пальцев. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Минска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.


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Тэги: воровство домушник аренда жилья Персона: Татьяна Сивицкая Город: Барановичи

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