Возле минского ТЦ «Корона» сгорел жилой дом

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Пожар произошел 7 февраля в частном доме на улице Максима Танка — две семьи остались без жилья, сообщает пресс-служба МЧС.

Двухквартирный дом возле парковки торгового центра «Корона» полностью сгорел за полчаса. Он не подлежит восстановлению. 

Спасатели обнаружили, что дом горит открытым пламенем.Возгорание произошло в квартире №1 из-за нарушения правил эксплуатации печи. Дом полностью выгорел. Жильцы успели покинуть помещения.


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Тэги: пожар жилой дом Персона: Ольга Мельченко Город: Минск

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