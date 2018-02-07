Возле минского ТЦ «Корона» сгорел жилой дом

Пожар произошел 7 февраля в частном доме на улице Максима Танка — две семьи остались без жилья, сообщает пресс-служба МЧС.

Двухквартирный дом возле парковки торгового центра «Корона» полностью сгорел за полчаса. Он не подлежит восстановлению.

Спасатели обнаружили, что дом горит открытым пламенем.Возгорание произошло в квартире №1 из-за нарушения правил эксплуатации печи. Дом полностью выгорел. Жильцы успели покинуть помещения.