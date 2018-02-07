В Германии фактически согласовали коалиционный договор

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Лидеры ХДС/ХСС, а также СДПГ в ходе переговоров достигли прорыва в согласовании коалиционного договора. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает целый ряд немецких СМИ со ссылкой на участников встречи.

В Германии фактически согласовали коалиционный договор
Бундестаг

Фото pixabay.com

Участникам переговоров уже удалось договориться о распределении министерских постов в будущем правительстве ФРГ.


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Как отмечают источники, сторонам остается согласовать позиции лишь по сравнительно небольшому списку разногласий.

Переговоры в Берлине длятся с 26 января. Сторонам с большим трудом удалось договориться по таким темам, как беженцы, а также политика в сфере здравоохранение и на рынке труда, пишет DW.

После провала переговоров о «Ямайке» возобновление коалиции ХДС/ХСС с СДПГ является последней политически реальной возможностью сформировать правительство, имеющее в бундестаге устойчивое парламентское большинство.

Согласно окончательным данным, голоса избирателей на последних выборах в Бундестаг распределились следующим образом:

  • блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) — 32,9% (на 8,6% меньше по сравнению с предыдущими выборами в 2013 году);
  • Социал-демократическая партия Германии — 20,5% (минус 5,2%);
  • Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,7% (плюс 5,9%);
  • «Альтернатива для Германии» — 12,6 % (плюс 7,9%);
  • Левая партия — 9,2% (плюс 0,6%);
  • «Союз-90»/«зеленые» — 8,9% (плюс 0,5%).

Как отмечается, остальные партии в сумме набрали 5% (в 2013-м — 6,2%).

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