В Германии фактически согласовали коалиционный договор
Лидеры ХДС/ХСС, а также СДПГ в ходе переговоров достигли прорыва в согласовании коалиционного договора. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает целый ряд немецких СМИ со ссылкой на участников встречи.
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Участникам переговоров уже удалось договориться о распределении министерских постов в будущем правительстве ФРГ.
Как отмечают источники, сторонам остается согласовать позиции лишь по сравнительно небольшому списку разногласий.
Переговоры в Берлине длятся с 26 января. Сторонам с большим трудом удалось договориться по таким темам, как беженцы, а также политика в сфере здравоохранение и на рынке труда, пишет DW.
После провала переговоров о «Ямайке» возобновление коалиции ХДС/ХСС с СДПГ является последней политически реальной возможностью сформировать правительство, имеющее в бундестаге устойчивое парламентское большинство.
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Согласно окончательным данным, голоса избирателей на последних выборах в Бундестаг распределились следующим образом:
Как отмечается, остальные партии в сумме набрали 5% (в 2013-м — 6,2%).
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