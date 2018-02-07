ЦИК России зарегистрировал кандидатами в президенты Титова, Явлинского и Бабурина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще троих кандидатов, претендующих на пост президента России на предстоящих выборах, сообщает «Новая газета».

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Фото: abnews.ru

ЦИК зарегистрировал Григория Явлинского от непарламентской партии «Яблоко», Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз» и бизнес-омбудсмена Бориса Титова от «Партии Роста».

Накануне Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты России. Он стал первым, кого ведомство зарегистрировало по итогам сбора подписей.

В сданных Путиным документах был рекордно низкий процент брака — 0,39%. У остальных кандидатов количество недействительных подписей также находилось в пределах допустимого законом порога в 5%.

Ранее ЦИК зарегистрировал Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ), которых выдвинули парламентские партии (а потому подписи они не собирали).

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.