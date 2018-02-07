Певец Алексей Хлестов открыл в Минске караоке-клуб

«Хлестов-бар» находится возле станции метро «Фрунзенская». До середины февраля заведение будет работать в тестовом режиме.

Помещение бара — около 240 квадратных метров. Основной зал рассчитан на примерно 80 посадочных мест, а ВИП-комната — на 20, сообщает TUT.by.

Певец сказал, что планирует привлекать других белорусских артистов: «Сейчас самое время, чтобы белорусский шоу-бизнес креативил и объединялся».

​Всего у бара четыре учредителя, у каждого — равная доля в бизнесе.