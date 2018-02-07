Этой ночью в Беларуси повысятся цены на топливо
Ожидается, что в ночь на 8 февраля в Беларуси подорожает топливо — впервые в этом году.
Сейчас, напомним, цены на АЗС таковы: ДТ — 1,29 руб. за 1 л, АИ-92 — 1,19 руб., АИ-95 — 1,27 руб. Цены действуют с 25 октября прошлого года.
Как сообщает портал abw.by, автозаправочные станции уже получили новые прайсы. Новые цены будут такими:
АИ-92 — 1,21 руб.,
АИ-95 — 1,29 руб.,
АИ-98 — 1,50 руб.,
ДТ — 1,31 руб.,
газ — 71 копейка.
Таким образом, 92-й, 95-й бензины, дизтопливо подорожают на две копейки.
Концерн «Белнефтехим» постепенно готовил автомобилистов к грядущему подорожанию топлива. Ранее заместитель председателя концерна Андрей Рыбаков отмечал, что цены на топливо надо поднять на 23%, чтобы компенсировать потери.
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