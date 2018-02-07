Этой ночью в Беларуси повысятся цены на топливо

Ожидается, что в ночь на 8 февраля в Беларуси подорожает топливо — впервые в этом году.

Сейчас, напомним, цены на АЗС таковы: ДТ — 1,29 руб. за 1 л, АИ-92 — 1,19 руб., АИ-95 — 1,27 руб. Цены действуют с 25 октября прошлого года.

Как сообщает портал abw.by, автозаправочные станции уже получили новые прайсы. Новые цены будут такими:

АИ-92 — 1,21 руб.,

АИ-95 — 1,29 руб.,

АИ-98 — 1,50 руб.,

ДТ — 1,31 руб.,

газ — 71 копейка.

Таким образом, 92-й, 95-й бензины, дизтопливо подорожают на две копейки.

Концерн «Белнефтехим» постепенно готовил автомобилистов к грядущему подорожанию топлива. Ранее заместитель председателя концерна Андрей Рыбаков отмечал, что цены на топливо надо поднять на 23%, чтобы компенсировать потери.