Яндекс.Такси и Uber завершили сделку по объединению сервисов онлайн-заказа поездок

Яндекс и Uber объявили 7 февраля о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании.

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На момент закрытия сделки Uber и Яндекс инвестировали в новую компанию соответственно 225 млн и 100 млн долларов. Денежные средства на балансе компании составляют 400 млн долларов. Компания оценивается более чем в 3,8 млрд долларов. Около 59,3% компании принадлежат Яндексу, 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам.

Генеральным директором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший Яндекс.Такси. В совет директоров вошли четыре представителя от Яндекса: председатель совета директоров компании Yandex N.V. Джон Бойнтон, генеральный директор Аркадий Волож, операционный и финансовый директор Грег Абовский и вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук.

Со стороны Uber в совет директоров вошли три представителя: вице-президент по корпоративному развитию Кэмерон Поэцшер, глава компании в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер-Димитрий Гор-Коти и глава международного подразделения внутреннего аудита Мишель ДеБелла.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и Яндекс.Такси, и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Сервис UberEATS в регионах сделки также перейдет в объединенную компанию.