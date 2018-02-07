Mark Formelle создал петицию в поддержку обнаженных моделей в рекламе

Петицию создали на сайте Сhange.org. За несколько часов под ней подписались больше трехсот человек.

«Известного испанского художника Франсиско Гойю инквизиция обвинила в безнравственности за создание картины «Маха обнаженная». Спустя 210 лет в Беларуси нашлось более тысячи человек, которые потребовали запретить рекламу женского белья, колготок и соляриев. Инициаторы запрета заявили, что такая реклама «дискредитирует Республику Беларусь в глазах граждан государств с устойчивыми морально-этическими нормами», «порочит объекты, являющиеся историко-культурными ценностями», «пропагандирует сексуальную распущенность», «формирует образ женщины исключительно, как сексуального объекта». Когда мы прочитали об этом, то были поражены и шокированы. «Сексуально объективированная» скульптура Венеры Милосской — одно из известнейших произведений искусства. Картина «Даная» Рембранта служит украшением экспозиции Эрмитажа», — написала компания.