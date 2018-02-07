Белорусский флаг на открытии Олимпиады в Пхенчхане понесет Алла Цупер

Олимпийская чемпионка-2014 Алла Цупер станет знаменосцем сборной Беларуси на открытии Олимпиады в Пхенчхане.

Алла Цупер. Фото: pressball.by.

Как сообщает «Прессбол», об этом стало известно на общем собрании белорусских олимпийцев в столице зимних ОИ.

«10 февраля начнутся соревнования по биатлону, лыжным гонкам, шорт-треку и конькобежному спорту, — приводит слова шефа белорусской миссии Александра Бараули официальный сайт НОК Беларуси. — Мы исходили из того, чтобы не нарушить график подготовки спортсменов к важнейшим стартам четырехлетия. К тому же, знаменосцем должен быть опытный, именитый и узнаваемый атлет. У Аллы Цупер все это есть. Да и, как известно, спортсменка собирается побороться за медаль и на Играх в Пхенчхане. Поэтому решено было доверить эту миссию Алле Цупер. На наш взгляд, со всех сторон достойный выбор».

Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане пройдет в пятницу, 10 февраля (начало в 20.00).