На дороге в Толочине некстати встретились пьяный водитель и пьяный пешеход

В Толочине пьяный водитель легковушки сбил нетрезвого земляка на нерегулируемом пешеходном переходе.

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Как рассказал БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, инцидент произошел 7 февраля, около 14:50. Под колеса автомобиля попал пересекавший проезжую часть по зебре 62-летний пенсионер. Мужчина был навеселе и не среагировал на приближавшийся автомобиль. В результате наезда пешеход получил открытый перелом ноги и был госпитализирован.

50-летний водитель легкового автомобиля, который принадлежит одному из предприятий райцентра, на момент аварии также был нетрезв (в крови обнаружено 0,7 промилле алкоголя). Выяснилось, что он занимался ремонтом служебного авто и в какой-то момент решил съездить домой за недостающим инструментом. То, что к этому времени он был уже подшофе, водителя не остановило. Проводится разбирательство.