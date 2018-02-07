Видеофакт. Президент Филиппин пустил под бульдозер отнятые у коррупционеров роскошные авто

По приказу президента Филиппин Родриго Дутерте превращены в груду металла Porsche, Lexus, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar — более двух десятков люксовых автомобилей.

Все они были завезены в страну как контрабандный товар в качестве взяток высокопоставленным чиновникам. Вот президент и решил таким образом ударить бульдозером по коррупции. Как пишет bloknot.ru со ссылкой на The Philippine Star, вся процедура заняла около трех минут — и 1,2 млн долларов превратились в груду искореженного металла.

До этого уничтожения контрабандные автомобили реализовывали на аукционе, но чиновники все равно умудрялись их приобретать. Вот и решено было радикальным образом ударить по коррупции.

«У чиновников не может быть таких автомобилей. Сдайте это на металлолом, сделайте игрушки», — приказал Дутерте.