Из-за голого пассажира в туалете самолет совершил невынужденную посадку

Курьезный случай произошел на днях на борту лайнера авиакомпании Alaska Airlines — один из пассажиров полностью разделся и заперся в туалете.

Как отмечается, командир воздушного судна не стал паниковать и поднимать тревогу, а просто вернулся в аэропорт вылета, где «нудиста» уже поджидали сотрудники Федерального бюро расследований (в США именно ФБР занимается внештатными ситуациями во время перелетов).

Что подвигло мужчину на такой «подвиг» станет известно во время расследования инцидента. Пока же известно, что ему обвинений не предъявляли.