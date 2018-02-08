Геннадий Гарбук будет похоронен 9 февраля на Аллее звезд на Восточном кладбище
Прощание с народным артистом БССР Геннадием Гарбуком пройдет девятого февраля на исторической сцене Купаловского театра.
Как сообщили в театре, в котором Гарбук служил на протяжении 55 лет, тело актера будет предано земле на Аллее звезд Восточного (Московского) кладбища белорусской столицы.
Отмечается, что соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам мэтра белорусской сцены выразил Александр Лукашенко.
Народный арстист БССР ушел из жизни седьмого февраля. Ему было 83 года.
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