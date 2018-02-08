Минобразования утвердило график ЦТ в 2018 году

Министерство образования своим постановлением № 5 утвердило график централизованного тестирования, которое пройдет в этом году. Возможность проверить свои знания и получить дополнительный бонус при поступлении у абитуриентов будет по 11 дисциплинам.

Как отмечается, первое ЦТ в этом году пройдет 12 июня, а последнее — 2 июля.

Вот полный график:

12 июня — белорусский язык;

14 июня — русский язык;

16 июня — обществоведение;

18 июня — математика;

20 июня — биология;

22 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

24 июня — химия;

26 июня — физика;

28 июня — история Беларуси;

30 июня — география;

2 июля — всемирная история новейшего времени.

Для тех абитуриентов, кто не сможет сдать ЦТ в основное время, определены дополнительные дни:

6 и 10 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история.

6 и 8 июля — белорусский и русский языки.

Начало каждого из тестов в 11:00. Ожидается, что сертификаты начнут выдавать с 10 июля.

По итогам ЦТ-2017, более трехсот белорусских абитуриентов прошли испытания на 100 баллов.

Напомним, по словам Александра Лукашенко, 2018 год год будет «самым серьезным в плане образования».

«Здесь мы должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию нашего образования, сделать его нормальным и адаптированным к современной жизни и жизни в будущем», — сказал глава государства.

Ранее Министерство образования предлагало внести изменения в правила поступления в вузы и ссузы в 2018 году.

Как отметил 24 ноября на заседании коллегии ведомства первый замминистра Вадим Богуш, первое изменение касается централизованного тестирования. Предлагается увеличить нижний порог результатов ЦТ по первому профильному предмету во время вступительной кампании 2018 года на пять баллов.

По словам Богуша, это «позволит повысить значимость этого предмета и отобрать наиболее подготовленных абитуриентов».

Поэтапное повышение пороговых значений по итогам ЦТ продолжится. «Эта работа будет увязана с внедрением и апробацией новых методик по обработке результатов и шкалированию итогов ЦТ», — отметил первый замминистра.