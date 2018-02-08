26-летний парень ради водки ограбил храм

Служебно-розыскная собака Крупского районного отдела Департамента охраны помогла оперативникам задержать вора, который ночью шестого февраля ограбил храм в поселке Бобр.

Как сообщили в милиции столичного региона, в местный РОВД с заявлением обратился настоятель храма. Он сообщил, что придя утром в церковь, увидел разбитое окно, под ним утоптанные следы, разбросанные снаружи элементы церковной утвари, строительные инструменты.

По словам начальник отделения угрозыска РОВД Андрея Андрейко, особое внимание было уделено следам, который оставил злоумышленник.

Служебно-розыскная собака Герда взяла след, но он потерялся у первой крупной дороги.

Чуть позже сотрудникам угро поступила информация о неизвестном мужчине, который был замечен с сумками. Прибывшие на место правоохранители его не застали, но обнаружили такие же следы, как у храма.

Герда снова взяла след, на этот раз уже более уверенно. Уже за пределами поселка в поле милиционеры увидели фигуру человека с тяжелым грузом — задержать его не составило труда.

В его сумке были обнаружены похищенные вещи — церковная утварь и строительные инструменты.

26-летний парень признался, что собирался продать уворованное, а деньги потратить в том числе и на спиртное.

Как отмечается, задержанный ранее был судим за кражу.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК. Назначен ряд экспертиз.