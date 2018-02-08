26-летний парень ради водки ограбил храм

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Служебно-розыскная собака Крупского районного отдела Департамента охраны помогла оперативникам задержать вора, который ночью шестого февраля ограбил храм в поселке Бобр.

26-летний парень ради водки ограбил храм

Как сообщили в милиции столичного региона, в местный РОВД с заявлением обратился настоятель храма. Он сообщил, что придя утром в церковь, увидел разбитое окно, под ним утоптанные следы, разбросанные снаружи элементы церковной утвари, строительные инструменты.

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По словам начальник отделения угрозыска РОВД Андрея Андрейко, особое внимание было уделено следам, который оставил злоумышленник.

Служебно-розыскная собака Герда взяла след, но он потерялся у первой крупной дороги.

Чуть позже сотрудникам угро поступила информация о неизвестном мужчине, который был замечен с сумками. Прибывшие на место правоохранители его не застали, но обнаружили такие же следы, как у храма.

Герда снова взяла след, на этот раз уже более уверенно. Уже за пределами поселка в поле милиционеры увидели фигуру человека с тяжелым грузом — задержать его не составило труда.

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В его сумке были обнаружены похищенные вещи — церковная утварь и строительные инструменты.

26-летний парень признался, что собирался продать уворованное, а деньги потратить в том числе и на спиртное.

Как отмечается, задержанный ранее был судим за кражу.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК. Назначен ряд экспертиз.


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Тэги: кража пьянство церковь кража из церкви Персона: Андрей Андрейко Город: Крупки

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