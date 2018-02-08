В Минске установлен очередной автоматический терминал для обмена валют

«Банк БелВЭБ» ввел в Минске в эксплуатацию устройство автоматического обмена валют. Как сообщает пресс-служба банка, терминал установлен в центральном офисе банка на улице Мясникова, 32 .

Сервис автоматического обмена валют позволяет клиентам самостоятельно обменивать наличную иностранную валюту (доллары США, евро, российские рубли) на белорусские рубли, в том числе в виде монет. Плата за проведение операции не взимается, пишет БелаПАН.

В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию несколько терминалов автоматического обмена иностранной валюты в местах массового пребывания людей (аэропорт, железнодорожный вокзал, столичные торговые центры), уточнили в пресс-службе.

По словам директора департамента банка по работе с ценностями Дмитрия Осмоловского, открытие автоматического обменного пункта состоялось в соответствии с программой «Банка БелВЭБ» по переходу к новому формату высокотехнологичных точек продаж и расширения использования банковского оборудования.

«Мы ожидаем, что услуга будет востребована, в том числе у иностранных туристов, прибывающих в Республику Беларусь на спортивные и культурные мероприятия», — цитирует менеджера пресс-служба.

Это не первый банкомат для автоматического обмена валют, установленный в Минске. В 2017 году несколько подобных устройств установил в гостиницах и национальном аэропорту «Приорбанк».