НАТО проводит военные учения у берегов Украины

В учениях под Одессой участвуют корабли из Британии, Румынии и Турции, сообщает Dumskaya.net.

В украинские воды вошли два британских корабля: военное гидрографическое судно HMS Enterprise H88 и эсминец HMS Dunkan D37, а также румынские и турецкие тральщики и фрегаты. В ходе маневров проводятся совместные тренировки с посадкой вертолетов. По некоторым данным, в учениях задействованы румынские истребители.

Первым кораблем НАТО, который зашел в Украину в 2018 году стал американский миноносец USS CARNEY (DDG 64). В середине января прошли совместные тренировки с участием украинской морской авиации.

Альянс намерен усилить свое присутствие в черноморском регионе и чаще проводить совместные учения с Украиной.