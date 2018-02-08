Чиновники не хотят обсуждать с оппозицией празднование 100-летия БНР

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец заявил на пресс-конференции в Минске, что власти пока отказываются обсуждать с оппозицией празднование 100-летия Белорусской Народной Республики.

Он отметил, что оргкомитет по празднованию 100-летия БНР предпринял четыре безуспешных попытки обсудить с представителями Мингорисполкома проведение уличной акции в центре Минска 25 марта.

Заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком 25 января. Ее подписали представители 13 партий и организаций, которые входят в оргкомитет по проведению акции (Партия БНФ, оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Объединенная гражданская партия, движение «За Свободу», движение солидарности «Разам», Белорусская социал-демократическая Грамада, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), оргкомитет по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада), оргкомитет партии «Беларускі рух», инициатива «Дзея», профсоюз РЭП, движение «За независимость и государственность», кампания «Европейская Беларусь»). Заявители просят Мингорисполком разрешить на 25 марта не только традиционную демонстрацию и митинг, но и концерт в центре города.

«При подаче заявки мы просили встретиться с нами для ее обсуждения, но безрезультатно, — рассказал Северинец. — Представитель оргкомитета, председатель Партии БНФ Григорий Костусев проводил телефонные переговоры со всеми доступными чиновниками, чтобы встреча состоялась — это также не привело к результату».

2 февраля в горисполком было направлено письменное обращение с просьбой организовать встречу с председателем исполкома Андреем Шорцем, а 6 февраля представители оргкомитета лично пришли записаться к нему на прием, который должен был состояться на следующий день.

«Ответ был такой: ваша заявка находится в Мингорисполкоме, на нее будет дан письменный ответ. По поводу записи на прием сказали, что не смогут этого сделать, так как уже сформирована повестка его проведения, — сообщил Северинец. — Поэтому мы констатируем, что на данный момент желания разговаривать об акции 25 марта, по крайней мере у Мингорисполкома, пока нет».

Для того, чтобы «подтолкнуть столичные власти к обсуждению акции, оргкомитет, по словам Северинца, начинает кампанию «народная заявка».

«Мы рассчитываем послать несколько сотен обращений на имя Шорца. Идея в том, чтобы граждане призывали Мингорисполком разрешить акцию в формате, предложенную оргкомитетом», — сообщил он.

Форму заявки можно найти на сайтах организаций, входящих в состав оргкомитета, а также на их страницах в сосетях.

19 января глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила, что если поступят «конструктивные предложения» по поводу празднования 100-летия БНР, власти «будут обсуждать их».

«Все должно быть цивилизованно. Когда кто-то призывает людей выходить на улицы — это неправильно», — сказала Кочанова журналистам после третьего съезда провластного ОО «Белая Русь».

Независимость БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года. Ежегодно в этот день демократическая общественность Беларуси отмечает День Воли, официально этого праздника в стране нет. Многие историки считают, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации.